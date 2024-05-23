Франція успішно випробувала ракету, яка може нести ядерний заряд

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Франція вперше випробувала модернізовану ядерну ракету класу «повітря — земля» середньої дальності ASMPA-R, але без ядерної боєголовки. Випробування пройшли успішно.

Про це повідомили міністр оборони Франції Себастьян Лекорню і пресслужба його міністерства.

Ракету запустив винищувач Rafale наприкінці свого польоту, імітуючи ядерний наліт. Операція отримала назву «Дюрандаль».

«Ця операція, яка планувалася протягом тривалого часу, реалізує амбіції, передбачені законом про військове програмування нашого ядерного стримування, демонструючи досконалість і оперативну надійність», — написав міністр.

«Дюрандаль» провели над французькою національною територією.

Франція — це одна з ядерних держав світу. Вона є учасницею Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань і Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.