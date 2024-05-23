Сумщину регулярно атакують російські ДРГ

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У Сумській області російське військо активізувало свої диверсійно-розвідувальні групи. Вони заходять на територію регіону кілька разів на тиждень.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«У Сумській області простежується активність ворожих ДРГ. У Чернігівській області цього не фіксується», — порівняв він.

За словами Демченка, головна мета російських окупантів — пошук місць розташування підрозділів Сил оборони України, побудова української оборони. Так вони готуються завдавати ударів.

Українські прикордонники розуміють загрозу від російських ДРГ і протидіють їм.

Разом з цим армія рф щоденно обстрілює прикордоння Сумщини.

Наступ на Сумщину

Головне управління розвідки Міноборони України очікує, що росіяни після активних дій на Харківщині почнуть наступ на Суми, аби розтягнути резерви українських військ і відволікти їх від участі в бойових діях в інших регіонах. На Сумщині продовжується евакуація з прикордонних населених пунктів, а 13 травня почали евакуювати жителів Білопілля та Ворожби.