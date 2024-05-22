Вийшов трейлер четвертого сезону «Відьмака». Головну роль у ньому зіграв новий актор

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Стримінговий сервіс Netflix представив трейлер четвертого сезону серіалу «Відьмак».

Нинішній сезон стане першим, в якому роль Геральта з Рівії зіграє не англійський актор Генрі Кавілл, а австралійський актор Ліам Гемсворт.

«Відьмак» — це фентезійний серіал, заснований на серії романів Анджея Сапковського, що початково планувався як повнометражний фільм. Він виходить на платформі Netflix з 2019 року.

Серіал розповідає про пригоди Геральта із Рівії, мутанта, найманого мисливця на монстрів, який вирушає назустріч долі в неспокійному світі, де люди часто виявляються страшнішими за чудовиськ. У його долю вплітаються життя чародійки Йеннефер і принцеси Цирі, яка має таємну силу.