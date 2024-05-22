Україна ідентифікувала 357 військових рф та колаборантів, підозрюваних у воєнних злочинах

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Українські правоохоронці ідентифікували 357 російських військовослужбовців та представників окупаційної влади, які підозрюються у вчиненні воєнних злочинів.

Про це написав у мережі Х генпрокурор Андрій Костін.

За його словами, їх підозрюють у вчиненні умисних вбивств, катуванні та жорстокому поводженні з цивільними та військовополоненими. 83 особи вже засуджено.

«Однак реальна кількість таких злочинів, у тому числі скоєних на тимчасово окупованих територіях та в місцях несвободи, розташованих на території росії, є значно більшою», — зазначив генпрокурор.

Він додав, що обговорив вчинені воєнні злочини на території України зі спеціальним доповідачем ООН з питань позасудових страт, страт без належного судового розгляду чи довільних страт Моррісом Тідбол-Бінцом.