У Британії розпускають парламент і проведуть дострокові вибори

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Reuters / «Бабель»

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що король Чарльз III дозволив йому розпустити парламент та провести дострокові парламентські вибори вже 4 липня.

Про це пишуть The Guardian і BBC.

Премʼєр-міністр заявив, що його уряд має план і готовий сміливо діяти. А свою промову на Даунінг-стріт він розпочав з того, що за останні пʼять років країна пережила найскладніші часи після Другої світової війни, але подолала ці виклики.

«Пʼятого липня або Кір Стармер, або я станемо премʼєр-міністром», — зазначив Ріші Сунак.

Кір Стармер — це лідер парламентської опозиції Великої Британії і лідер Лейбористської партії. Він також відреагував на цю подію і опублікував відео, у якому підсумовує те, що пропонує виборцям одним словом: «Зміни».

Ріші Сунак у промові наголошував, що його премʼєрство було зосереджене на відновленні економічної стабільності, і перерахував досягнення уряду. За його словами, виборці не можуть бути впевнені в тому, що отримають, якщо оберуть Стармера, бо він «не виконує обіцянок».

Ріші Сунак обійняв посаду премʼєра Британії 25 жовтня 2022 року. Він також є лідером Консервативної партії.