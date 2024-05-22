Міноборони Британії: Китай постачає або готується постачати росії летальну зброю

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Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс звинуватив Китай у тому, що він або вже передає, або готується передавати росії летальну зброю для її війни в Україні.

Про це передає Reuters.

За словами міністра Шаппса, американська та британська оборонні розвідки отримали докази, що «летальна допомога зараз надходить або буде надходити з Китаю в росію», а потім вона опиниться в Україні.

Грант Шаппс додав, що «ми повинні бути стурбовані цим», оскільки на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Китай хотів впливати на путіна для деескалації.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен застерігав Китай від підтримки росії та пригрожував новими санкціями. Китай — це основний постачальник верстатів, мікроелектроніки, нітроцелюлози, яка має вирішальне значення для виробництва боєприпасів, ракетного палива та інших товарів подвійного призначення, які Москва використовує для нарощування своєї оборонно-промислової бази.

Від початку повномасштабного вторгнення росії Китай жодного разу не підтримав Україну. Пекін підтримував рф і засуджував запроваджені Заходом через збройну агресію санкції проти неї. Загальна торгівля Китаю з росією торік досягла рекордно високого рівня — $218 мільярдів за 11 місяців 2023 року.