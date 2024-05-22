Міністерка фінансів США попередила німецькі банки про наслідки обходу санкцій проти росії

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Jason Alden / Bloomberg via Getty Images

Напередодні міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала керівників німецьких банків активізувати зусилля з дотримання санкцій проти росії та припинити спроби їх обійти. Інакше банки самі потраплять під вторинні санкції, які перекриють доступ до долара.

Про це вона заявила на зустрічі з представниками банківського сектору у Франкфурті, передає Reuters.

Західні банки, зокрема німецькі Deutsche Bank і Commerzbank, не поспішають залишати російський ринок. Минулого року найбільші західні банки, які залишилися в рф, сплатили там понад €800 мільйонів податків. Це в чотири рази більше, ніж у довоєнний період.

Єллен нагадала про нове повноваження Мінфіну США застосовувати до банків вторинні санкції, якщо вони сприяють російським військовим операціям. Міністерка фінансів зазначила, що воно допомогло зірвати зусилля росії в закупівлі певних товарів, потрібних у війни проти України, але необхідно й надалі працювати над цим.

«Я закликаю всі інституції вжити посилених заходів і зосередитися на спробах росії ухилитися від санкцій», — сказала Єллен.

За її словами, рф відчайдушно прагне отримати критично важливі товари з країн з розвиненою економікою, як-от Німеччина і США.

«Ми повинні залишатися пильними, щоб запобігти здатності Кремля посилювати свою оборонну промислову базу й отримувати для цього доступ до наших фінансових систем», — каже Єллен.

Однак пізніше вона сказала, що Міністерство фінансів буде «розсудливим» у застосуванні будь-яких вторинних санкцій до банків, а керівники, з якими вона зустрічалася, висловили «дуже рішучу відданість» виконанню своєї частини.

Попередження Єллен пролунало незабаром після того, як Міністерство фінансів США домоглося від австрійського Raiffeisen Bank, найбільшого західного банку в росії, відмовитися від угоди з купівлі акцій промислового пакета акцій вартістю €1,5 мільярда, повʼязаного з російським олігархом Олегом Дерипаскою.