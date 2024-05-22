Росіяни вчергове вдарили по Харкову. Є постраждалі

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Пресслужба ДСНС

Сьогодні о 13:45 росіяни вкотре вдарили по Шевченківському району Харкова. Зараз відомо про щонайменше девʼятьох поранених. Водій тролейбуса у важкому стані. Всім пораненим медики вже надають допомогу.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов, а також голова ОВА Олег Синєгубов.

Відомо про загорання в багатоквартирному житловому будинку, а також на заправці. Удар пошкодив автомобілі, будинки, магазини, кафе й дитячий майданчик.

Попередньо, росіяни били по місту керованими авіаційними бомбами — о 13:17 у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про їх пуски. О 13:29 — були повторні.