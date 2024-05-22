Депутати підтримали законопроєкт про боротьбу з шахрайськими кол-центрами

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Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт № 10190 про зміни до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство. Ідеться, зокрема, про боротьбу з шахрайськими кол-центрами.

Про це написав нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За проголосували 267 народних депутатів. Проєкт закону пропонує доповнити Кримінальний кодекс новими статтями:

Електронно-комунікаційне шахрайство (190-1).

Створення, керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організацією, а також участь у ній (255-4).

Залучення до участі в електронно-комунікаційній шахрайській організації (255-5).

У пояснювальній записці зазначають, що в Україні шахрайство з використанням дзвінків та інтернету набуває професійного, системного й організованого характеру. Мова про «фінансові піраміди», шахрайські кол-центри, схеми із залученням та навчанням людей для їхньої участі в незаконній діяльності. Водночас довести факт подібного злочину наразі складно.

Законопроєкт пропонує встановити покарання від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за створення, керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організацією, а також за участь у ній.