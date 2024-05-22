Рада підтримала єдину роумінгову зону з ЄС

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Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт № 10265 про єдину роумінгову зону з ЄС (Roam-Like-AtHomе/RLAH), що імплементує норми європейського законодавства з питань роумінгу. Далі законопроєкт має підписати спікер парламенту, а після цього президент України.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція «Європейська солідарність»).

Після набуття чинності законом українці, які подорожують країнами ЄС, користуватимуться національними тарифами мобільного звʼязку протягом 4 місяців. При цьому не будуть стягуватися додаткові кошти за послуги роумінгу.

Громадяни ЄС матимуть такі самі права під час відвідування України.

Законопроєкт загалом передбачає перехід України до норм європейського законодавства з питань роумінгу. Затвердження європейських правил є необхідною умовою для створення єдиної роумінгової зони України та ЄС.

Зараз для українців у ЄС діє тимчасовий безкоштовний роумінг. Мобільні оператори запровадили його на добровільних умовах після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.