Парламент пропонує декриміналізувати крадіжки на суму до 4 552 гривень

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Верховна Рада проголосувала в першому читанні та взяла за основу законопроєкт № 11068, який пропонує декриміналізувати крадіжки вартістю до 4 552 гривень і замінити відповідальність за це на штрафи.

Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк пише, що проєкт закону підтримали 265 депутатів.

Сьогодні дрібною вважається крадіжка майна, вартість якого не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (302,8 гривні станом на 2024 рік). Під час дії воєнного стану в країні такі крадіжки автоматично кваліфікуються за ч. 4 ст. 185 КК, за що передбачено від 5 до 8 років позбавлення волі. Це призводить до перевантажень судів справами й засудження людей за крадіжку, наприклад, пляшки віскі.

Автори закону пояснюють, що такі покарання не співмірні з подібними легкими злочинами. Головне науково-експертне управління парламенту в коментарі до законопроєкту також вказало, що поріг кримінальної відповідальності занадто низький, але в разі ухвалення документ потягне за собою зміни цілої низки статей Кримінального кодексу.

Законопроєкт пропонує штрафи як покарання за крадіжки вартістю до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (4 542 гривні) — до 5 100 гривень за дрібну крадіжку і до 8 500 за повторну крадіжку протягом року.