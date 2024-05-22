Законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години відхилили повністю

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Assosiated Press

Верховна Рада провалила в повторному другому читанні голосування за законопроєкт № 10195 про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. Ініціативу зареєстрували наприкінці жовтня 2023 року.

За проголосували лише 190 нардепів. Документ вважається відхиленим повністю, повідомляє представник «Голосу» Ярослав Железняк.

16 грудня 2023 року Верховна Рада не змогла ухвалити цей законопроєкт в цілому — його відправили на повторне друге читання.

Тоді за порушення комендантської години депутати хотіли запровадити штрафи від 8 500 до 17 000 гривеньн. За повторне порушення протягом мали б сплачувати від 17 000 до 34 000 гривень.

Для бізнесу пропонували суттєвіші штрафи — від 51 000 до 102 000 гривень. Якщо ж порушення повторне — штраф зросте до 170 000 або 340 000 гривень.

Під час комендантської години виходити на вулицю можна лише під час повітряної тривоги, щоб дійти до найближчого укриття. Обовʼязково мати із собою документи, що посвідчують особу.