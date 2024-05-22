Парламент створив слідчу комісію з облаштування фортифікацій та потреби в дронах

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Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) щодо фортифікацій та закупівлі дронів.

За постанову № 11282 проголосували 277 депутатів.

Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк пише, що ТСК вивчатиме використання бюджетних коштів на будівництво інженерних споруд і потреби в дронах. Головою комісії призначили представника «Слуги народу» Миколу Задорожнього.

До повноважень ТСК відносяться вивчення обставин і підготовки питань щодо:

потреб сектору безпеки й оборони у БпЛА та формування державного замовлення на виробництво і закупівлю безпілотних літальних апаратів;

аналізу практики розподілу, передачі, постачання і взяття на баланс БпЛА військовим частинам та підрозділам ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільового використання коштів виділених на їх облаштування.

Загалом до складу ТСК увійшли 15 народних депутатів: Задорожній («Слуга народу»), його заступник Михайло Цимбалюк («Батьківщина»); «слуги» Андрій Богданець, Єлизавета Богуцька, Олександр Горенюк, Олексій Жмеренецький, Дмитро Костюк, Ігор Марчук і Олександр Федієнко; із «Євросолідарності» Михайло Бондар, із «Платформи за життя та мир» (колишня проросійська заборонена ОПзЖ) Віталій Борт, із «Відновлення України» (колишня ОПзЖ) Анатолій Бурміч, із «Голосу» Роман Костенко, із групи «Довіра» Сергій Мінько, із «За майбутнє» Сергій Рудик.

ТСК має працювати рік. Звіт про роботу її члени повинні представити не пізніше ніж за шість місяців із дня утворення.