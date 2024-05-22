Литва, Латвія і Фінляндія прокоментували план росії переглянути морські кордони в Балтійському морі

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Литва, Латвія та Фінляндія відреагували на інформацію про те, що росія в односторонньому порядку хоче змінити морські кордони з кількома державами в Балтійському морі.

Міністерство закордонних справ Литви розцінює це як свідому, цілеспрямовану, ескалаційну провокацію, спрямовану на залякування сусідніх країн та їхніх суспільств.

«Це ще один доказ того, що агресивна та ревізіоністська політика росії загрожує безпеці сусідніх держав і всієї Європи», – йдеться в повідомленні.

МЗС запросить російського представника для консультацій.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен зазначила, що її відомство уточнює деталі, про які повідомили медіа.

«Конвенція ООН з морського права містить положення про визначення морських зон прибережних держав, зокрема їх перегляд. Ми припускаємо, що росія, як учасниця конвенції, діятиме відповідно. Слід памʼятати, що внесення непорозумінь — це теж гібридний вплив. Фінляндія не буде введена в оману», — написала вона.

Президент Фінляндії Александер Стубб каже, що Москва не контактувала з Фінляндією з цього приводу.

Очільниця МЗС Латвії Байба Браже повідомила, що її країна підтримує звʼязок з колегами у Фінляндії, Литві та інших країнах на Балтійському морі, щоб прояснити ситуацію.