Як Україні й союзникам крок за кроком пересилити росію. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 21 травня

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«Бабель»

Черговий пакет американської допомоги Україні полегшив роботу ЗСУ й підбадьорив українців, однак він вирішує лише частину завдань у війні ― і то тимчасово. Для кращого ефекту Захід має нарешті визначитись із тактикою й метою своїх дій у цій війні, оскільки «підтримувати Україну, доки це буде потрібно» на ділі виявилось неефективним принципом, який пасує перед серйозними складнощами, пишуть у Foreign Affairs ексміністр оборони України, а тепер директор Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк спільно з директором американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень Еліотом Коеном. На словах Захід досі підтримує риторику Києва щодо звільнення всіх окупованих росією територій, але на ділі партнерам України бракує бачення того, як цього досягти. Загороднюк із Коеном пропонують таке бачення.

По-перше, росія далеко не такий могутній ворог, яким себе подає. Вони переважають на полі бою ― але завдяки кількості, а не якості. Їхня економіка тримається, але запаси активно проїдаються, а тимчасові позитивні явища викликані витратами на ВПК, що фактично означає проїдання ресурсу без жодного довгострокового ефекту. Своїми кроками росія на багато років погіршила власні можливості розвитку в усіх сферах, зокрема технологічній. Найкращі спеціалісти не бачать у країні перспектив і залишають її. Всі ці фактори можуть призвести лише до занепаду. Що пришвидшується ударами українських безпілотників по російському нафтопереробному комплексу, пишуть автори. В якийсь момент росіяни не зможуть підтримувати поточну інтенсивність бойових дій ― і їхні позиції почнуть слабшати.

Війну росіяни в основному підтримують ― але пасивно, завдяки позиції та терористичним підходам усередині країни путіна та його оточення. Для останніх успіх у війні ― питання виживання, але решті населення буде досить легко відмовитись від територіальних претензій до України, переконують Коен і Загороднюк.

ЗСУ завдяки західній допомозі мають дійти до знешкодження Криму як військової бази росіян і наблизитись до звільнення півострова, пишуть автори. Анексія Криму ― наріжний камінь культу путіна всередині росії, й якщо Москва наблизиться до його втрати, це підірве популярність режиму. Опинившись перед вибором продовжувати вкидати ресурси у війну, втратити півострів і розбиратись із падінням рейтингу чи піти на переговори, путін явно обере порятунок себе, тобто друге, йдеться у статті. І це вже прийнятна позиція для переговорів про завершення війни.

Захід має продовжувати допомагати Україні зброєю, а ще більше ― вкладатися в український ВПК. Українські зброярі показали, що здатні виробляти бойові дрони з дальністю польоту понад тисячу кілометрів ― у 2022-му це було важко уявити. А що може бути, якщо кількість і потужність цих дронів завдяки іноземній підтримці виростуть у рази? ― риторично запитують автори. Одна з відповідей ― послаблення російської системи ППО на лінії фронту, оскільки доведеться перекидати установки на захист обʼєктів усередині країни. І це навряд чи вдасться добре, адже росія надто велика.

Паралельно мають відбуватись активний економічний тиск на росію та інформаційна робота ― щоб і у світі, й у самій росії розуміли, що надії старого диктатора та його підходи до справ перспектив не мають. Так, як наслідок росія може розпастись ― але порятунок держави, яка не дає світу нічого путнього, точно не має бути завданням Заходу, підсумовують автори. Натомість якщо надавати Україні потрібну їй допомогу в адекватних обсягах, через певний час світ знову зможе спостерігати, як ЗСУ успішно звільняють українську територію.

Також варті уваги текст The New York Times про те, як українські енергетики зберігають стабільну роботу системи за її істотного пошкодження, і матеріал Al Jazeera про білоруських добровольців, які після повернення в тил виявляють, що ні в Україні, ні десь-інде їм не надто раді. Так, на території України демобілізовані білоруси можуть вільно перебувати лише до семи днів.

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