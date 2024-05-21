Росія вирішила одностороннім порядком змістити кордон із Литвою та Фінляндією в Балтійському морі

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Влада рф одностороннім порядком вирішила змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі.

Відповідний проєкт постанови опублікований на порталі правових актів, передає The Moscow Time.

Згідно з документом, який підготувало російське Міноборони, росія має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області.

Для цього буде змінено географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відміряють ширину територіального моря рф, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів.

На кордоні з Фінляндією уряд рф хоче скоригувати координати в зоні островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд, а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва.

На кордоні з Литвою під перегляд потрапила зона Куршської коси в Гданській затоці, райони мису Таран, мису на південь від мису Таран, а також Балтійської коси.

Автори проєкту пояснюють своє рішення тим, що нинішні кордони «не повною мірою відповідають сучасній географічній обстановці». За їхніми словами, точки було зафіксовано «за морськими навігаційними картами дрібного масштабу», які, зі свого боку, ґрунтуються на роботах середини XX століття, а це «не дає змоги визначити зовнішню межу внутрішніх морських вод» рф.