Канада запровадила санкції проти двох громадян рф та шести компаній, що сприяли перевезенню зброї з КНДР

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Міністерство закордонних справ Канади запровадило санкції проти двох фізичних та шести юридичних осіб із росії, які перевозили з КНДР зброю.

Під санкції потрапили генеральний директор АТ «Державна авіакомпанія «224-й льотний загін» Володимир Міхейчик та генеральний директор судноплавної компанії «Азіа» Володимир Шастін, судноплавні компанії «Марин транс шипінг», «М Лізинг», АТ «Совфрахт», «Азія шипінг», «МГ-Флот» та сам «224-й льотний загін».

«Оголошені сьогодні заходи покликані підірвати здатність росії придбавати північнокорейську зброю, яка використовується для досягнення військових цілей у жорстокій агресивній війні проти України», — йдеться у пресрелізі МЗС Канади.

Раніше проти «Марин транс шипінг», «М Лізинг» та АТ «Совфрахт» обмежувальні заходи запровадила Австралія, а США включили до списку санкцій «224-й льотний загін» і Міхейчика, та чотири літаки, які використовувалися для транспортування ракет та супутніх вантажів.