Канада запровадила санкції проти двох громадян рф та шести компаній, що сприяли перевезенню зброї з КНДР
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / Carlos Bezz
Міністерство закордонних справ Канади запровадило санкції проти двох фізичних та шести юридичних осіб із росії, які перевозили з КНДР зброю.
Під санкції потрапили генеральний директор АТ «Державна авіакомпанія «224-й льотний загін» Володимир Міхейчик та генеральний директор судноплавної компанії «Азіа» Володимир Шастін, судноплавні компанії «Марин транс шипінг», «М Лізинг», АТ «Совфрахт», «Азія шипінг», «МГ-Флот» та сам «224-й льотний загін».
«Оголошені сьогодні заходи покликані підірвати здатність росії придбавати північнокорейську зброю, яка використовується для досягнення військових цілей у жорстокій агресивній війні проти України», — йдеться у пресрелізі МЗС Канади.
Раніше проти «Марин транс шипінг», «М Лізинг» та АТ «Совфрахт» обмежувальні заходи запровадила Австралія, а США включили до списку санкцій «224-й льотний загін» і Міхейчика, та чотири літаки, які використовувалися для транспортування ракет та супутніх вантажів.
- У жовтні 2023 року Reuters із посиланням на радника президента США з національної безпеки Джона Кірбі повідомило, що Північна Корея передала росії понад 1 000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів для війни в Україні, і росія вже розпочала використання північнокорейських балістичних ракет.