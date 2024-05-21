Розкрадання 24 млн грн на будівництві столичного Подільсько-Воскресенського мосту. Генпідряднику оголосили підозру

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Прокуратура повідомила про підозру керівнику генпідрядної організації, яка будує в Києві Подільсько-Воскресенський міст через Дніпро.

Про це пише пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у квітні 2017 року між комунальним підприємством «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та генпідрядником уклали договір щодо будівництва мосту.

У червні 2023 року комунальники, генпідрядники та підрядна організація підписали акти приймання виконаних будівельних робіт. Мова про експлуатацію машин і механізмів — дизельних компресорів, кранів, бурових насосів, бурової установки.

Надалі експертиза встановила, що витрати на оренду техніки завищили на понад 24 мільйони гривень.

Генпідряднику оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах). Стаття передбачає увʼязнення на термін від 7 до 12 років.