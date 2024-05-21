У Мінʼюсті заявили, що понад три тисячі засуджених подали заяви про бажання служити в армії

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Кароліна Ускакович / «Бабель»

Понад три тисячі засуджених подали заяви на укладання контракту зі Збройними силами України.

Про це заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька заявила в ефірі телемарафону.

За її словами, Мінʼюст загалом і розраховував на те, щоб залучити приблизно таку кількість охочих. Водночас Висоцька зазначає, що всі 20 тисяч засуджених, імовірно, не вдасться залучити — раніше таку цифру в Мінʼюсті називали як потенціал.

Висоцька наголошує: за законом саме бажання й умотивованість засудженого укласти контракт зі Збройними силами й отримати умовно-дострокове звільнення є визначальним.

Утім, не всі охочі зможуть приєднатися до українських оборонців. Військово-лікарські комісії перевірятимуть, зокрема, психічний стан засуджених, а також наявність суспільно-небезпечних хвороб, як-от ВІЛ-інфекція, туберкульоз або гепатити. Вердикт ВЛК може бути підставою, щоб не мобілізувати увʼязненого.

Крім того, Висоцька нагадує, що важлива й також готовність командира підрозділу взяти засудженого на службу.

Детальніше про мобілізацію засуджених

17 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє засудженим добровільно мобілізуватися до лав Збройних сил України.

Закон передбачає можливість для увʼязнених вийти на волю за умовно-достроковим звільненням (за рішенням суду) для військової служби за контрактом.

Однак такою можливістю можуть скористуватися лише ті, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями. Водночас засуджені за умисне вбивство двох або більше людей, зґвалтування, сексуальне насильство, тероризм і держзраду мобілізуватися не зможуть. Також не дозволять замінити покарання на можливість воювати засудженим за порушення правил дорожнього руху у стані спʼяніння і за особливо тяжкі корупційні злочини.

Щоб потрапити в ЗСУ (і виключно на контракт), вʼязні мають написати заяву, пройти ВЛК, оцінку психічного стану, отримати від суду дозвіл, а потім зʼявитися в ТЦК. Військова частина сама вирішуватиме, чи готова мобілізувати увʼязненого.

За дезертирство — від 5 до 10 років позбавлення волі додатково до невідбутого строку за попереднім вироком.