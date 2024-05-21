На авіарейсі до Сінгапуру через турбулентність загинула людина

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Рейс компанії Singapore Airlines Ltd. зіткнувся із сильною турбулентністю в небі над Азією, через що одна людина загинула, а кілька пасажирів дістали травм.

Про це повідомила сама компанія.

Літак Boeing 777 летів із лондонського Хітроу до Сінгапуру, але здійснив екстрену посадку в аеропорту Суварнабхумі в Бангкоку.

За даними авіакомпанії, на борту перебували 211 пасажирів і 18 членів екіпажу. Літак приземлився в Таїланді о 15:45 за місцевим часом.

У компанії заявили, що співпрацюють із місцевою владою Таїланду для надання необхідної медичної допомоги й направляють команду в Бангкок для надання будь-якої необхідної додаткової допомоги.

Міністр транспорту Сінгапуру Чі Хонг Тат заявив, що уряд надасть допомогу пасажирам та їхнім родинам. Попередньо, люди постраждали через сильне трясіння, а загиблий не був пристебнутий.

Що сталося на борту літака — достеменно невідомо.

«Травми внаслідок сильної турбулентності є відносно рідкісним явищем у контексті мільйонів виконаних рейсів. Однак сильна турбулентність може призвести до важких травм або, на жаль, у цьому випадку до летального результату», — сказав ВВС Джон Стрікленд, авіаційний експерт.