МОН рекомендує закладам освіти розпочати навчальний рік у серпні та вчитися по суботах

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Міністерство освіти й науки України оприлюднило рекомендації до закладів освіти. Серед іншого, у відомстві рекомендують закладам вищої освіти та фахової передвищої освіти розпочати 2024/2025 навчальний рік у першій половині серпня, а суботу зробити робочім днем у теплі місяці року.

Це стосується освітніх програм усіх рівнів і всіх здобувачів освіти, окрім першокурсників.

Крім того, у відомстві пропонують у наступному навчальному році за потреби продовжити освітній процес до кінця липня 2025 року — для всіх, окрім випускних курсів.

Також МОН рекомендувало із середини листопада 2024 року до середини березня 2025-го планувати проведення заліково-екзаменаційної сесії, практичної підготовки, виконання курсових і кваліфікаційних робіт та подовжених канікул, а якщо потрібно, — продовжити заняття в дистанційному форматі.

У відомстві кажуть, що з огляду на останні атаки рф по критичній інфраструктурі України прагнуть у такий спосіб підготувати заклади освіти до нового осінньо-зимового періоду й опалювального сезону.

Міносвіти також рекомендує закладам вищої та фахової передвищої освіти:

провадити освітній процес в очному або змішаному форматах у приміщенні закладу освіти з урахуванням місткості укриттів;

у тилових регіонах забезпечити проведення освітнього процесу переважно в очному форматі з урахуванням безпеки учасників освітнього процесу;

у прифронтових і прикордонних областях, де існує ризик артилерійських та інших обстрілів, навчання проводити в укриттях. Або ж на базі інших закладів освіти в тилових регіонах у змішаному або (як виняток) дистанційному форматі;

передбачити справну роботу локальних систем оповіщення про повітряну тривогу в навчальних корпусах і гуртожитках закладів освіти.

Для закладів професійної (професійно-технічної) освіти МОН рекомендує за можливості розпочати навчальний рік раніше 1 вересня для учнів П(ПТ)О другого і третього курсів.

Так само рекомендують вчитися по суботах у теплі місяці року і за потреби продовжити освітній процес до кінця липня 2025 року, крім випускних курсів.

Навчання проводити в очному форматі лише за наявності укриттів. Якщо місць у сховищах недостатньо, навчання пропонують організувати позмінно.

Якщо виробничу практику неможливо організувати у звичайному режимі, у МОН рекомендують використовувати навчальні майстерні, лабораторії закладів П(ПТ)О, а якщо є потреба і можливості, забезпечити її проходження дистанційно.

Також незабаром мають оприлюднити рекомендації для шкіл.