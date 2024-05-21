Група українських військових техніків закінчила в Нідерландах навчання з обслуговування винищувачів F-16

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Десять українських військових пройшли в Нідерландах навчання з обслуговування винищувачів F-16.

Про це повідомили в Міноборони Нідерландів.

Українців навчили обслуговувати всі важливі для пілота винищувача складові, зокрема шолом, кисневі системи та парашути на борту.

Навчання також включало складання і перевірку комплекту виживання, який довзоляє пілоту залишатися живим кілька днів після аварійної посадки. У комплекті, зокрема, є їжа і ліки.

Програму занять склав Кластер обладнання для безпеки польотів.

«Пілоти F-16 фактично віддають своє життя в руки солдатів, які обслуговують літак. У той момент, коли вони злітають, вони знають, що можуть покластися на знання і навички цих людей», — зазначив співробітник кластера.

Загалом Нідерланди погодилися надати Україні щонайменше 24 винищувачі F-16. Також такі літаки передадуть Данія, Норвегія і Бельгія.