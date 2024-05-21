Із нової версії ChatGPT прибрали один із голосів, бо він надто схожий на голос Скарлетт Йоганссон у фільмі «Вона»

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Американська технологічна компанія OpenAI призупиняє використовувати голос Sky у чат-боті ChatGPT, оскільки багато користувачів помітили, що він дуже схожий на голос героїні фільму Спайка Джонза «Вона» — штучного інтелекту на імʼя Саманта, яку озвучувала акторка Скарлетт Йоганссон. За сюжетом чоловік закохується у штучний інтелект.

Голос під назвою Sky став частиною нової версії чат-боту ChatGPT — GPT-4o, яку OpenAI запустила минулого тижня. Оновлений чат-бот може відповідати на усні запитання користувачів, імітуючи розмову в реальному часі.

На звʼязок із «Нею» натякнув генеральний директор OpenAI Сем Альтман. Одразу після виходу нової версії чат-боту він поділився на X однослівним дописом: «Вона».

Минулого року гендиректор компанії Альтман поділився, що «Вона» є його улюбленим фільмом.

Неймовірна схожість голосів Sky й акторки Скарлетт Йоганссон призвела до активних обговорень у соцмережах. Реагуючи на резонанс, OpenAI напередодні заявила, що в компанії «вважають, що голоси штучного інтелекту не повинні навмисно імітувати характерний голос знаменитості — голос Sky не є імітацією Скарлетт Йоганссон, а належить іншій професійній акторці озвучування». Водночас у компанії кажуть, що не можуть розголошувати імена своїх акторів озвучування заради їхньої конфіденційності.

«Ми чули численні запитання про те, як ми обирали голоси для ChatGPT, особливо для Sky. Ми працюємо над тим, щоб призупинити використання Sky, поки ми вирішуємо ці питання», — заявили в OpenAI.

Пізніше Йоганссон заявила, що Альтман звертався до неї з проханням надати її голос для ChatGPT, але вона відмовилася, передає Variety. Акторка каже, що почувши, як штучний інтелект розмовляє голосом, «моторошно схожим на її», була «шокована і розлючена».

«Ми підтримуємо творче співтовариство і тісно співпрацюємо з індустрією озвучення, щоб переконатися, що зробили правильні кроки для надання ChatGPT голосів. Кожен актор отримує винагороду, що перевищує найвищу ринкову ставку, і це триватиме доти, допоки їхні голоси використовуються в наших продуктах», — заявили напередодні в OpenAI.

За словами представників компанії, OpenAI працювала з провідними кастинг-директорами й режисерами, отримала понад 400 заявок, перш ніж обрати пʼять голосів для чат-бота — Breeze, Cove, Ember, Juniper і Sky.