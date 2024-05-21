«Суспільне» збільшує частку власного контенту на «Першому». Телемарафон залишається

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Facebook / UA: Суспільне мовлення

«Суспільне» відтепер на своєму телеканалі «Перший» транслюватиме не лише телемарафон «Єдині новини», але й власний контент.

Про це йдеться в заяві «Суспільне мовлення».

З 21 травня сітка мовлення на телеканалі «Перший» зміниться. У ній зʼявиться більша кількість контенту «Суспільне. Новини», «Суспільне. Студія», документальних фільмів власного виробництва і розслідувань.

Водночас «Перший» продовжить транслювати контент усіх учасників марафону «Єдині новини #UАразом».

«Ми готові зі свого боку максимально посилювати мовлення, ділитись якісними документальними фільмами, регіональними історіями, актуальними розслідуваннями та використовувати можливості найбільшої в Україні мережі кореспондентів по всій країні», — заявив голова правління «Суспільного мовлення» Микола Чернотицький.

До Національної суспільної телерадіокомпанії України, або «Суспільного мовлення» входять загальнонаціональні телеканали «Перший», «Суспільне Культура», «Суспільне Новини», «Суспільне Спорт», радіоканали «Українське радіо», «Радіо Промінь», «Радіо Культура», «Радіоточка», «Radio Ukraine International», 24 регіональні філії, а також онлайн-медіа «Суспільне Новини», «Суспільне Культура» і «Суспільне Спорт».