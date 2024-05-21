Сили ППО знищили 28 із 29 ударних дронів за ніч

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Getty Images / «Бабель»

У ніч на 21 травня російські окупанти атакували Україну 29 ударними дронами Shahed з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарська і Курська в росії та з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.

Силам ППО вдалося збити 28 із 29 ударних безпілотників в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях.

До відбиття повітряного нападу залучали мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил і Сухопутних військ, винищувальну авіацію і підрозділи радіоелектронної боротьби.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук / Telegram

Росіяни атакували безпілотниками, зокрема, Харків. Там уночі було загорання приватних будинків, гаражів. Постраждали чотири людини, медичну допомогу їм надали на місці.