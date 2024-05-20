Польща хоче збудувати «залізний купол» над Європою і вже отримала на це €300 мільйонів кредиту

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Гонтар Володимир / УНІАН

Польща отримала від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) €300 мільйонів кредиту на будівництво «залізного купола» над Європою.

Про це премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив під час спільної пресконференції у Варшаві з головою ЄІБ Надією Кальвіно, передає RMF24.

Він сказав, що вже за кілька днів разом з іншими європейськими премʼєрами презентує проєкт будівництва «залізного купола». Туск додав, що «ідея загальноєвропейської протиповітряної оборони» не мрія, а практичний план. Цей проєкт Варшава реалізовує з Парижем.

Туск зазначив, що план побудови «залізного купола» над Польщею та Європою просунувся на крок вперед, оскільки сьогодні вдалося укласти угоду на отримання €300 мільйонів кредиту з Європейським інвестиційним банком.

Польський премʼєр наголосив, що невідʼємною частиною цього проєкту будуть супутникові й розвідувальні системи.