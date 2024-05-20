Іспанія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Що туди увійшло

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Reuters

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила про новий пакет військової допомоги Україні.

Про це вона заявила під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Нова військова підтримка включає другу партію бойових танків Leopard, боєприпаси, зокрема 155-мм калібру, нову партію зенітних ракет до ППО Patriot, системи боротьби з безпілотниками, оптико-електронні системи спостереження та інше.

Друга партія танків Leopard має прибути в Україну наприкінці червня.

До того ж Іспанія та Україна планують підписати двосторонню безпекову угоду.