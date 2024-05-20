Мінінфраструктури тестує онлайн-кабінет перевізника. Що він дає

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Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України починає тестування онлайн-кабінету перевізника для відкриття міжнародних маршрутів.

Про це пише пресслужба відомства.

Реформа міжнародних автобусних перевезень передбачає заміну паперової процедури відкриття маршруту на цифрову. До тесту залучили вже сім міжнародних перевізників.

За словами заступника очільника Мінінфраструктури Сергія Деркача, зараз перевізнику потрібно щонайменше кілька місяців, щоб відкрити маршрут, а зробити це в онлайн-кабінеті вдасться за два тижні.

Команда Укртрансбезпеки тестує такий функціонал онлайн-кабінету:

автоматичний обмін даними з ліцензійною справою перевізника;

можливість будувати маршрут за геомітками, самостійно визначати тривалість зупинок;

автоматичний розрахунок часу руху автобуса;

автоматичну побудову маршруту за обраними автостанціями та населеними пунктами;

спрощену процедуру подачі документів.

Пасажирські перевізники можуть долучитися до тестування, якщо надішлють заявку на електронну адресу: contact@dsbt.gov.ua. Треба вказати назву компанії, електронну пошту та номер телефону контактної особи.