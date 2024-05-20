Ексмера Купʼянська судитимуть за держзраду

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Харківська обласна прокуратура спрямувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього мера Купʼянська Геннадія Мацегори за фактами державної зради.

Про це пише пресслужба прокуратури.

Слідство встановило, що в перші дні повномасштабної війни на той момент чинний міський голова Купʼянська добровільно перейшов на бік російських окупантів.

Геннадій Мацегора 27 лютого 2022 року записав відеозвернення, щоб запевнити місцевих, мовляв, окупаційна російська влада турбуватиметься про населення. Ще однією його метою було запобігти масовим протестам проти росіян.

До того ж, за даними слідства, уже колишній мер допомагав окупантам з транспортом, паливом, житлом та їжею. Через його дії територія українського Купʼянська вийшла з адміністративного підпорядкування органів державної влади України.

У червні 2022 року Мацегора підписав протокол засідання про створення окупаційної адміністрації під назвою «тимчасова цивільна адміністрація Харківської області».

Зараз ексмера розшукують. Слідчі встановили, що він перебуває на території Бєлгородської області рф. Тому його судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді Харкова. Мацегорі загрожує довічне.