У Британії оприлюднили фінальний звіт про розслідування найбільшого скандалу через інфіковану кров

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Wikipedia / Vegasjon

Керівник розслідування сер Браян Ленгстафф у фінальному звіті в справі зараженої крові заявив, що з 1970-х років 30 тисяч людей були «свідомо» інфіковані ВІЛ або гепатитом С, тому що «влада не ставила безпеку пацієнтів на перше місце». Через це загинули три тисячі пацієнтів, а ті, хто вижив, мали пожиттєві ускладнення, передає Sky News.

Серед ключових висновків звіту:

пацієнтів свідомо піддавали неприйнятним ризикам інфікування;

ще до початку лікування було добре відомо, що продукти крові спричиняють важку інфекцію — у випадку гепатиту після закінчення Другої світової війни;

переливання крові часто проводили в ситуаціях, коли це не було клінічно необхідно;

учнів коледжу Lord Mayor Treloar розглядали як «обʼєкти дослідження, а не як дітей»;

розглядали як «обʼєкти дослідження, а не як дітей»; продукти крові, імпортовані для лікування, були небезпечними і не мали отримати британську ліцензію;

після скринінгу на гепатит С ніхто не проводив відстеження контактів;

уряди та Національна служба охорони здоров’я неодноразово заперечували, що люди були заражені;

інфікованих людей переконували, що вони отримали «найкраще доступне лікування»;

жертвам впродовж десятиліть відмовляли в компенсації;

до 2017 року уряди відмовлялися проводити публічне розслідування.

Сер Браян оголосив, що потерпілі нині отримають компенсацію, також будуть встановлені меморіали по всій Британії та в коледжі Lord Mayor Treloar. Крім того, кожен, кому робили переливання крові до 1996 року, має терміново пройти тестування на гепатит С.

У чому полягає суть справи

Інцидент тягнеться ще з 1970-х років — тоді через дефіцит препаратів крові у Великій Британії їх імпортували зі США. Один препарат крові, відомий як фактор VIII, був визнаний дуже ефективним для зупинки кровотечі, але також було широко відомо, що він заражений вірусами, оскільки плазму для нього здавали донори з груп ризику. Ідеться про наркозалежних, працівників комерційного сексу, геїв, увʼязнених — в ті часи вони часто були заражені ВІЛ або гепатитами В чи С, але приходили на донацію, щоб отримати за неї гроші.

До 1990-х років інфіковані продукти крові призначали пацієнтам через Британську службу здоров’я (NHS).

Відтак понад 1 250 хворих на гемофілію, зокрема 380 дітей, заразилися ВІЛ через це лікування, а понад 5 000 — гепатитом С.

Інфіковану кров також використовували для переливання до 1991 року, заразивши ще 26 000 людей гепатитом С. Близько 100 людей підхопили ВІЛ під час цих процедур, часто після пологів або серйозних травм, коли були кровотечі.

Фармацевтичні компанії, які постачали інфіковані продукти крові — Alpha, Armour, Baxter і Bayer — не виплатили жодного пенні жертвам у Британії.

Однак у США потерпілі подали до суду на компанії. Є докази, що вони виготовляли та продавали продукти крові, включно з фактором VIII, знаючи, що вони уражені смертельними вірусами.