Politico: Британський орган контролю за дотриманням санкцій не виписав жодного штрафу за їхнє порушення
- Автор:
- Софія Телішевська
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Alexander Popov / Unsplash
Британське Управління з імплементації фінансових санкцій (OFSI) не наклало жодного штрафу на росіян, які обходили санкції з моменту незаконного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Про це повідомляє Politico.
OFSI, що входить до складу Міністерства фінансів, є головним органом, відповідальним за виконання санкцій. Він був створений у 2016 році, після того, як Британія вийшла з ЄС і потребувала власного органу з виконання санкцій. Його функції полягають у «швидкому виявленні, реагуванні та усуненні порушень фінансових санкцій».
Критики побоюються, що Управління з імплементації фінансових санкцій (OFSI) стало уособленням підходу Великої Британії до покарання росії за її війну: лише на словах.
«Уряд не продемонстрував справжнього політичного бажання забезпечити виконання того, що є потенційно злочинним порушенням санкцій», — вважає Гелен Тейлор, старший науковий співробітник організації Spotlight on Corruption.
Тепер депутати хочуть щось робити з недотриманням санкцій. Водночас санкції продовжують запроваджувати, навіть якщо немає ніякого примусу до їхнього виконання. У пʼятницю, 17 травня, Міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило про пакет санкцій щодо росії та Північної Кореї, спрямованих проти «торгівлі зброєю в обмін на нафту».