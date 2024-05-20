Росія атакувала Україну 29 дронами — сили ППО все збили

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У ніч на 4 травня російські війська атакували Україну 29 ударними БпЛА типу Shahed-131/136.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Підрозділи Повітряних сил і мобільні вогневі групи знищили всі дрони в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської та Львівської областей.

Також окупанти атакували Харківщину балістичною ракетою «Іскандер-М». Інформації про наслідки удару поки немає.