Гелікоптер з президентом Ірану потрапив в аварію

Новини

Wikimedia

На північному заході Ірану потрапив в аварію гелікоптер, на борту якого був іранський президент Ібрагім Раїсі. Повітряне судно зазнало жорсткої посадки посеред лісу.

Про це повідомило іранське інформагентство IRNA.

Аварія сталася, коли іранська делегація на чолі з президентом поверталася із церемонії відкриття греблі на кордоні Ірану з Азербайджаном.

У колоні було три гелікоптери. Два з них, з міністрами й чиновниками, приземлилися на місці призначення без проблем.

Рятувальники розпочали масштабну операцію з пошуку третього гелікоптера, на борту якого були президент, аятола Мохаммад Алі Аль-е-Хашем і міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахян.

Міністр внутрішніх справ Ахмад Вахіді заявив в ефірі державного телебачення Ірану, що пошук ускладнюють несприятливі погодні умови й туман. Через це пошуково-рятувальній групі може знадобитися більше часу, щоб дістатися до місця інциденту.

Інформагентство Reuters із посиланням на неназваного іранського чиновника повідомляє, що гелікоптер з президентом і міністром закордонних справ розбився в горах. За словами посадовця, життя Раїсі та голови МЗС Ірану наразі під загрозою.

«Ми досі сподіваємося на краще, але інформація, що надходить з місця катастрофи, викликає занепокоєння», — сказав чиновник на умовах анонімності.

Державне телебачення припинило трансляцію всіх своїх програм, щоб показати молитви за Раїсі по всій країні, а в кутку екрана — прямі трансляції пошуково-рятувальної операції.

63-річного Раїсі обрали президентом з другої спроби в серпні 2021 року. З моменту вступу на посаду він наказав посилити моральні закони, які передусім стосуються зовнішнього вигляду, поведінки й способу життя жінок. Його адміністрацію звинувачують у кривавому придушенні антиурядових протестів і постачанні дронів росії після її вторгнення в Україну.