Росіяни активізували дії на Харківському напрямку, там відбулося сім зіткнень

Новини

На Харківському напрямку активізувались російські війська — вдень 19 травня там відбулося сім бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 13:30.

Росіяни намагаються потіснити підрозділи Сил оборони поблизу Вовчанська, Стариці, Липців. Біля Лукʼянців війська рф вдарили пʼятьма КАБами. Українські військові тримають оборону, ведуть вогонь у відповідь та контратакують на окремих ділянках.

На Купʼянському напрямку ворожа авіація била в районі Петропавлівки. Українські воїни відбили чотири атаки, ще дві тривають. Бої відбувались біля Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки.

deepstatemap.live

Загалом з початку доби 19 травня на всіх ділянках фронту вже сталося 78 зіткнень. Для порівняння, протягом усієї суботи, 18 травня, було 110 бойових зіткнень.

Наступ росіян на Харківщині

Уранці 10 травня росія розпочала новий наступ у Харківській області, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Сили оборони знали про плани окупантів у регіоні та готували відсіч. Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти «вклинилися в оборону».

16 травня в Генштабі повідомили, що Сили оборони призупинили просування російських окупантів на Харківщині.

У зведенні 19 травня Генштаб повідомляв про відсутність активних дій на Харківському напрямку. На Купʼянському напрямку підрозділи українських військ відбивали атаку поблизу Берестового.