За добу на фронті сталось понад 100 бойових зіткнень, росіяни втратили 1 210 військових

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Протягом минулої доби на фронті відбулося загалом 110 бойових зіткнень. На Харківському напрямку росіяни активних дій не проводили.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні втрати росіян на Харківщині склали: 209 окупантів, 43 одиниці техніки. Українські захисники знищили бойову броньовану машину, чотири артсистеми, 11 автомобілів та 11 БпЛА. Також пошкоджено 3 танки, одну бойову броньовану машину, 3 артсистеми, 4 автомобілі.

На Куп’янському напрямку підрозділи українських військ відбивають атаку в напрямку населеного пункту Берестове. Сили оборони посилюють позиції переднього краю оборони.

На Сіверському напрямку окупанти активно шукають слабкі місця в обороні. З початку доби відбулося 15 атак, 11 з яких тривають. Ворог намагається прорватися в напрямку населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка Донецької області, успіху не має.

На Краматорському напрямку протягом поточної доби росіяни сім разів намагалися прорвати оборону українських військ. Сили оборони відбили три атаки, тривають бої поблизу Кліщіївки, Калинівки, Нового та Андріївки. Втрат позицій не допущено.

На Покровському напрямку з початку доби війська рф 10 разів атакували позиції українських військ. Дві атаки відбито, тривають бойові дії в районах Євгенівки, Сєверного, Новоселівки Першої та Уманського.

На Курахівському напрямку підрозділи українських військ відбили одну атаку противника на напрямку Славне — Парасковіївка.

На Времівському напрямку противник здійснив дві безуспішні спроби витіснити підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Урожайне та Старомайорське Донецької області.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника в напрямку Кринок. У ході боїв ворог успіху не мав, втрат позицій не допущено.

Втрати росії

Загальні втрати росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Наступ росіян на Харківщину

Уранці 10 травня росія розпочала новий наступ у Харківській області, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Сили оборони знали про плани окупантів у регіоні та готували відсіч. Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти «вклинилися в оборону».

16 травня в Генштабі повідомили, що Сили оборони призупинили просування російських окупантів на Харківщині.