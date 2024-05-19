Українець Денис Берінчик став чемпіоном світу WBO

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Український боксер Денис Берінчик переміг мексиканця Емануеля Наваррете у бою за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі.

Бій відбувся 19 травня в американському Сан-Дієго. Поєдинок тривав усі 12 раундів, за підсумками яких судді роздільним рішенням присудили перемогу українцю — 115-113, 112-116, 116-112.

Таким чином, Денису вдалося виграти дебютний для себе поєдинок за один з чотирьох головних чемпіонських поясів.

Тепер на рахунку 36-річного українця 19 перемог (9 — нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу. У послужному списку 29-річного Наваррете 41 поєдинок: 38 перемог (31 — нокаутом), дві поразки та одна нічия.