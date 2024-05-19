Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі

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Олександр Усик абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі — він здобув перемогу над британцем Тайсоном Фʼюрі. Бій відбувся у ніч на 19 травня в столиці Саудівській Аравія в Ер-Ріяді.

Українець переміг британця роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113 і 113-114).

Тепер Олександр Усик володіє всіма поясами — WBA, WBO, IBF, IBO та WBC. Український боксер став першим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, який має всі пояси. Це відбулося вперше з 1999 року.

Головний бій вечора обслуговував американський рефері Марк Нельсон.

До цього поєдинку обидва боксери були непереможними на професійному рівні. Український боксер тріумфував у кожному 21 бою на рівні профі — нині вже у кожному 22 поєдинку. Тим часом Тайсон Фʼюрі виграв 34 з уже 36 боїв.

Британець після бою заявив про реванш проти українця вже у жовтні 2024 року. Усик на це погодився.