Польща інвестує $2,5 мільярда у зміцнення кордону з росією і Білоруссю
- Автор:
- Ліза Бровко
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Польща виділить 10 мільярдів злотих ($2,5 мільярда) на зміцнення кордонів з росією і Білоруссю, аби стримувати потенційну агресію.
Про це заявив премʼєр-міністр Дональд Туск, передає Bloomberg.
План зі зміцнення кордонів назвали «Східний щит». Він включає будівництво нових укріплень, огорож, зміни рельєфу та спеціальні ліси вздовж 400-кілометрового сухопутного кордону.
За словами Дональда Туска, уряд уже працює над проєктами.
«Ми хочемо, щоб наш кордон був безпечним під час миру і непрохідним під час війни», — додав він.
Цей крок відбувається на тлі чергової хвилі нелегальних мігрантів з Білорусі, яких не стримує 5,5-метровий паркан на кордоні, і загрози російської агресії, яка стала провідною темою передвиборчої кампанії правлячої коаліції Польщі.