На військовослужбовця ТЦК напав із ножем цивільний. Поліція затримала чоловіка

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Пресслужба КМДА

На військовослужбовця напав озброєний ножем цивільний і поранив його в руку. Це сталося 18 травня в місті Синельникове на Дніпропетровщині.

Про це повідомили в Сухопутних військах ЗСУ.

Сержант Збройних сил України з районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки проводив оповіщення військовозобовʼязаних, коли на нього напали. Йому надали медичну допомогу.

Поліцейські затримали цивільного чоловіка й відкрили кримінальне провадження за перешкоджання ЗСУ і замах на вбивство.

«Особовий склад ТЦК та СП, включно з його ротами охорони, укомплектований переважно військовослужбовцями, які втратили здоровʼя на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах», — наголосили в пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ.

За образи, опір або перешкоджання діяльності посадовців ТЦК та СП, які організовують оповіщення військовозобовʼязаних, порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність.