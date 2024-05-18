ДБР оголосило підозру директору ФСБ Олександру Бортнікову й ще 20 генералам рф

Новини

Державне бюро розслідувань оголосило підозру директору російської ФСБ Олександру Бортнікову та ще 20 російським генералам, зокрема директору Росгвардії Віктору Золотову.

Про це повідомили в ДБР.

За версією слідства, Бортніков розробив план для придушення Революції гідності в 2013—2014 роках — щоб експрезидент-втікач Янукович зберіг владу. Кінцевою метою мала стати анексія частини України під приводом нібито «громадянського протистояння».

Одним із ключових завдань ФСБ було не допустити євроінтеграційних процесів України та членства в НАТО, оскільки це загрожувало планам росії відновити союзну державу, поглинути і включити до її складу колишні радянські республіки, зокрема Україну.

Директор російської ФСБ Олександр Бортніков.

Рф заздалегідь спланувала відмову вищого керівництва України від євроінтеграції, тож заходи для перешкоджання та сценарії розгону протестів розробили завчасно. Для цього в жовтні 2013 року в Україну приїжджав екссекретар Ради безпеки рф Микола Патрушев з інструктажем тодішнього керівництва Ради нацбезпеки та оборони України, зокрема колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, який переховується в росії та, як стверджує СБУ, працює на ФСБ.

Розгін потенційних протестних акцій мав відбуватися з максимальною жорстокістю і застосуванням надмірної сили, щоб залякати інших активістів. Слідство встановило, що для припинення протестних акцій очільник ФСБ Бортніков доручив тодішньому голові СБУ Олександру Якименку, який мав також російське громадянство, сприяти (особисто та із залученням підлеглих) працівникам ФСБ.

Для цього в листопаді—грудні 2013 року перший заступником голови СБУ — керівник Антитерористичного центру привів підлеглих спецпризначенців у підвищений ступінь готовності. Рівень терористичної загрози визначили як «потенційну», чим прирівняли протестувальників до потенційних терористів. Підставою були неправдиві доповідні записки начальника Департаменту національної державності СБУ.

У грудні 2013 року командувач Внутрішній військ МВС України за вказівкою заступника командувача внутрішніх військ росії розпочав підготовку до силового розгону та розстрілу активістів. Для цього 12 грудня він звернувся з листом до міністра оборони України про безоплатну передачу внутрішнім військам чотирьох мільйонів патронів, 100 тисяч гранатометних пострілів ВОГ-25, іншого військового майна.

Крім того, за вказівкою директора ФСБ Бортнікова, 13 грудня 2013 року до Києва прибули 20 співробітників ФСБ, які інструктували українських правоохоронців, як розганяти Євромайдан. За їхньою вказівкою українські правоохоронці збирали відеозаписи, які провокували соціальні конфлікти між учасниками Майдану та його противниками. Звіти про роботу відправляли до ФСБ.

Кому оголосили підозри

Директору ФСБ рф Олександру Бортнікову оголосили підозри в організації державної зради колишнім керівництвом СБУ, розпалюванні національної ворожнечі та ненависті в Україні, незаконному перешкоджанні протестним акціям у 2013—2014 роках.

Двадцятьом співробітникам фсб рф оголосили нові підозри в незаконному перешкоджанні протестам. Серед них генерали: начальник 2 Служби (захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ рф О. Сєдов, його заступник О. Жало, перший заступник начальника управління цієї Служби С. Єгоров, перший заступник начальника Департаменту оперативної інформації В. Павлік, заступник начальника Управління ФСБ рф у Москві А. Яценко, а також директор Росгвардії Віктор Золотов.

Колишньому голові СБУ, начальнику Департаменту захисту національної державності СБУ оголосили нові підозри в незаконному перешкоджанні протестам і в добровільному зайнятті посад в органах безпеки держави-агресора на тимчасово окупованих територіях України.

Першому заступникові Голови СБУ — керівнику Антитерористичного центру оголосили нову підозру в незаконному перешкоджанні протестам.