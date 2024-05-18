Уночі ППО знищила всі 13 дронів Shahed

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У ніч проти 18 травня українські сили ППО знищили всі 13 дронів Shahed, які росіяни запустили по Україні.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук / Telegram

Дрони збивали в Харківській, Полтавській, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив, що вночі російські дрони пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини. Минулося без постраждалих.