Литва надасть Україні 6 радарів у межах німецької ініціативи щодо посилення української ППО

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Литва передасть Україні 6 радарних систем AMBER 1800 у межах німецької ініціативи «Негайні дії щодо протиповітряної оборони».

Про це повідомили в Міністерстві оборони Німеччини.

Невідомо, коли саме прибудуть радари до України та скільки ця допомога коштувала Литві.

Водночас Пісторіус зазначив, що Німеччина зробить свій внесок у коаліцію з розмінування України, очолювану Литвою.

AMBER 1800 — це наземна мобільна радіолокаційна станція, розроблена в Литві компанією LitakTak. Вона призначена для автоматичного виявлення повітряних обʼєктів, їхніх координат за азимутом і дальністю. За даними різних джерел, радіус її дії сягає 350 кілометрів, а опціонально — до 500.

Уперше станцію представили у вересні 2014 року на виставці MSPO 2014 у польському місті Кельці. В Україні AMBER 1800 локалізована під назвою «Бурштин-1800» і монтується на напівпричіп, хоча у 2019 році демонстрували зразок на шасі КрАЗ-7634.