Росіяни вдарили авіабомбами по Харкову. Є загиблі й поранені

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Getty Images / «Бабель»

Російські військові вдень 17 травня атакували авіабомбами Холодногірський район Харкова, загинули щонайменше двоє людей.

Про це пише голова ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок атаки постраждали 13 людей, з них четверо перебувають у важкому стані.

Мер міста Ігор Терехов зазначає, що було кілька прильотів, на місцях влучань спалахнули пожежі.

Станом на 17:43 відомо про 19 постраждалих, повідомив Синєгубов. Серед них 18 чоловіків та одна жінка від 20 до 60 років. Чотири людини у важкому стані, інші — в стані середньої важкості. Двом загиблим чоловікам було близько 45 років.

О 18:23 мер міста Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 25. Ще двох людей вдалося врятувати.