Збитки державі на 2 мільярди гривень: правоохоронці викрили злочинну організацію на чолі з власником вугільних підприємств

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Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка завдала державі збитків на понад 2 мільярди гривень. Як зʼясувало слідство, її очолював власник вугільних підприємств.

Про це пишуть Офіс генпрокурора і Нацполіція.

Ідеться про так званого смотрящого за вугільною галуззю в Донецькій області — власника групи компаній «Укрдонінвест», директора і головного бухгалтера ТОВ «Краснолиманське», а також бухгалтера бізнесмена.

Їх усіх затримали за підозрами у створенні, керівництві злочинною організацією та участі в ній, ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації майна, доведення державного підприємства до стану стійкої фінансової неспроможності.

Слідство встановило, що підозрювані на чолі з вугільним бізнесменом і під прикриттям правоохоронних органів створили схему ухилення від сплати податків майже на 1,2 мільярда гривень. Гроші вони легалізували, купивши нерухомість та автомобілі, зокрема Rolls-Royce. Загалом вдалося легалізувати понад 991 мільйон гривень.

Також фігуранти укладали заздалегідь невигідні договори та заблокували видобуток кам’яного вугілля, який був основним видом діяльності компанії.

Свого часу підозрюваний бізнесмен отримав у «спадок» частину активів сімʼї Віктора Януковича та контроль над усіма державними шахтами й збагачувальними фабриками східних областей. Незгодних з політикою нового куратора керівників державних шахт звільняли, а на їхні місця ставили тих, хто не суперечив схемам бізнесмена.

Фігурант викупив контрольний пакет акцій товариства з обмеженою відповідальністю «Краснолиманське» і отримав доступ до видобутку вугілля в Краснолиманській шахті, що є одним з найбільших вугледобувних підприємств України. Однак ТОВ «Краснолиманське» заблокувало роботу державного підприємства, через що ДП «ВК «Краснолиманська» щороку втрачало майже мільярд гривень прибутку.

Між державним і приватним підприємством укладали договори підряду, за якими шахта мала забезпечувати видобуток вугілля для комерційної структури, яка отримувала за це гроші. Шахта зобовʼязання виконувала, а контрагент – ні, тому виробничі витрати лягали на державне підприємство. Через це зростала заборгованість із заробітної плати шахтарям, оплати енергоресурсів тощо.

Зараз заборгованість за послуги з видобутку вугілля перевищують 2,2 мільярда гривень, за зарплатою — 147 мільйонів, за електроенергію — ще 1,1 мільярда.