Президент Зеленський підписав закон про добровільну мобілізацію засуджених

Новини

Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дає змогу деяким категоріям увʼязнених добровільно мобілізуватися до лав Збройних сил України.

Про це стало відомо з картки законопроєкту № 11079-1.

Закон передбачає можливість для увʼязнених вийти на волю за умовно-достроковим звільненням (за рішенням суду) для військової служби за контрактом.

Однак такою можливістю можуть скористуватися тільки ті, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями.

Засуджені за умисне вбивство двох або більше людей, зґвалтування, сексуальне насильство та злочини проти основ національної безпеки мобілізуватися не зможуть. Також корупціонерам не дозволять замінити покарання на можливість воювати.