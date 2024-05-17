Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за ухилення від військового обліку

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Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 10379, який посилює відповідальність за порушення мобілізації та військові правопорушення.

Про це йдеться в картці проєкту на сайті Ради.

Законопроєкт у другому читанні парламент ухвалив 9 травня.

Він передбачає зміни до статті 210 КУпАП, за якими порушення призовниками, військовозобовʼязаними, резервістами правил військового обліку під час воєнного стану буде каратися штрафом у 17 000—25 500 гривень. Такі штрафи загрожують, якщо людина не стоїть на обліку або вчасно не оновлює дані.

За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (відмову від повістки чи неявку за нею до ТЦК) під час воєнного стану загрожує штраф 17 000—25 000 гривень, а для посадовців органів влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб і громадських об’єднань — 34 000—59 500 гривень.

Зміни передбачають заочне призначення штрафів за порушення мобілізаційного законодавства. Штрафи не виписуватимуть, якщо дані про людину територіальний центр комплектування (ТЦК) може отримати сам через держреєстри.