Пентагон: Україна має використовувати американську зброю на своїй території

Новини

Сполучені Штати дотримуються позиції щодо того, як Україна може використовувати американську зброю. Йдеться про її застосування лише на українській території.

Про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу.

Її запитали, чи змінював Вашингтон свою думку про використання американської зброї Україною на тлі наступу російських окупантів на Харківському напрямку.

Речниця відповіла, що «ми не змінили нашої позиції». Штати вважають, що їхня допомога має використовуватися для повернення суверенної території України».

Також у Сабріни Сінгх запитали, чи є обовʼязковою умовою для українців заборона бити американською зброєю по території росії. Вона сказала, що США «оприлюднили запити щодо цього».

За її словами, на кожному засіданні у форматі «Рамштайн» обговорюється, що зброя призначена для використання на полі бою. І представники США наголошують на тому, що найкраще це робити на території України.