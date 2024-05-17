В Україні викрили інформатора, який зливав росіянам дані про базування сил ППО Харкова

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Українські правоохоронці викрили інформатора росіян, який передавав дані про базування сил ППО, що захищають Харків.

Про це пише Офіс генпрокурора.

За даними слідства, наприкінці 2023 року безробітний мешканець селища Безлюдівка через месенджер почав спілкуватися з представником ФСБ рф.

Підозрюваний надсилав представнику російської спецслужби інформацію про базування Сил оборони та місця розташування ППО в передмісті Харкова.

Грошей за роботу на ворога мешканець Безлюдівки не отримував. Він не приховував своїх анкетних даних і навіть надіслав співробітнику ФСБ рф повістку, яку йому вручили представники ТЦК.

Наразі чоловіку оголосили підозру в держзраді й відправили під арешт без права внесення застави.