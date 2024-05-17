У Польщі жорстоко вбили українця на фермі — є троє підозрюваних

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У польському селі Рокіцини на фермі жорстоко вбили 48-річного українця. Рятувальників викликали на пожежу, а під час гасіння вони виявили тіло чоловіка.

Про це пише Wiadomosci.

Поліція заявила, що чоловіка жорстоко вбили, а потім підозрювані навмисно підпалили ферму, щоб замести сліди. Підозрювані — це двоє чоловіків і жінка, які проведуть поки що три місяці за ґратами.

Обом чоловікам предʼявили звинувачення у вбивстві з особливою жорстокістю за мотивами, які заслуговують особливого осуду, тоді як жінці пред’явили звинувачення в ненаданні допомоги потерпілому та приховуванні слідів злочину.

Польські медіа пишуть, що чоловік і жінка були власниками ферми, а ще один чоловік — працівником. Також там додають, що тіло розчленували, ймовірно, сокирою.

Окружний прокурор Лемборка Патрік Вегнер розповів, що один із двох підозрюваних у вбивстві зізнався й дав дуже розгорнуті пояснення. Однак прокуратура вважає вказаний мотив вбивства вкрай нераціональним і відірваним від реальності, тож слідчі продовжуватимуть розслідування.

Також Патрік Вегнер додав, що підозрювані в ніч вбивства вживали алкоголь.

Убитий українець працював на фермі щонайменше кілька місяців. Слідчі зʼясовують, чи отримував він гроші за роботу чи лише харчування з проживанням. Він не мав трудового договору.