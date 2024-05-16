Програма «єВідновлення»: Купити житло тепер можна на територіях можливих бойових дій

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Тепер купувати житло за програмою «єВідновлення» можна у громадах з категорії «території можливих бойових дій».

Про це повідомила голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Раніше умови програми забороняли купувати житло на територіях, де ведуться воєнні дії, і на територіях, де залишається можливість цього.

Серед територій можливих бойових дій є 15 громад на Миколаївщині, 16 громад на Сумщині, понад 40 громад на Харківщини, 14 громад на Херсонщині і 4 громади на Чернігівщині. Деякі з них протягом тривалого часу перебувають у безпечній зоні.

Тому після змін до постанови Кабміну, яка регулює нарахування і виплату компенсацій «єВідновлення», купувати житло в обмін на житлові сертифікати можна й на територіях, які мають статус тих, де воєнні дії ще можливі.